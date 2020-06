Jessica Thivenin infidèle ? Son mari Thibault a vécu un réveil difficile

Ce mardi 9 juin 2020, Thibault Garcia n'a pas eu le meilleur des réveils. Le candidat des Marseillais a fait un mauvais rêve qui ne l'a pas vraiment mis de bonne humeur comme l'a confié son épouse Jessica Thivenin, sur Snapchat.

La maman de Maylone (8 mois) raconte tout à ses abonnés sur le social. Elle a donc tiré les vers du nez de Thibault pour qu'il raconte son rêve. "J'ai rêvé que tu me trompais", a alors déclaré le beau brun de 29 ans. Et Jessica Thivenin d'enchaîner : "Il rêve tout le temps que je le trompe, c'est sa passion. Après, il se réveille en pleurs, il n'est pas bien." Très vite, elle a été interrompue par son mari qui a assuré qu'il n'était pas en pleurs. "Je me suis réveillé triste", a-t-il raconté. Mais c'était sans compter sa chère et tendre qui a remis les pendules à l'heure : "Tu m'as dit en pleurs. Il n'assume pas. Le pire, c'est que je connais ce genre de rêves, moi aussi j'ai déjà rêvé qu'il me trompait. Quand tu te réveilles, tu es vraiment énervé ou triste comme si tu l'avais vécu. Mais en fait, c'est juste un mauvais rêve."

En effet, tout ceci n'était qu'un rêve. En réalité, Jessica Thivenin et Thibault sont toujours fous l'un de l'autre depuis trois ans. Pour rassurer son mari, la jeune femme de 30 ans lui a donc rappelé qu'il était parfait et qu'elle l'aimait.

Lundi 8 juin, c'est une anecdote bien différente que la candidate a révélée. Elle a expliqué qu'avant de se coucher, ils avaient oublié d'éteindre un jouet de Maylone : un petit camion qui fait de la musique et qui chante. Toute la nuit, il s'est donc régulièrement activé, de quoi rendre fous les jeunes parents. Si Jessica n'a pas été effrayée le moins du monde, Thibault était beaucoup moins rassuré. "Thibault m'a dit : 'Non, mais chérie, si les jouets, ils s'amusent tout seuls en pleine nuit, ça ne va pas le faire, tu n'as pas peur, toi ?' Et je lui ai dit que non. (...) Ça l'a rassuré", a déclaré la grande amie de Stéphanie Durand. Après quoi, elle s'est un peu moquée de son homme. C'est beau, l'amour !