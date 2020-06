Jessica Thivenin, sa maison hantée ? Étrange phénomène avec un jouet de Maylone

Certains seront amusés, d'autres effrayés par l'histoire qui suit. Lundi 8 juin 2020, sur Instagram, Jessica Thivenin a fait des confidences inattendues sur sa nuit mouvementée avec son mari Thibault Garcia. Des heures compliquées et étranges à cause des jouets de leur fils Maylone.

La maman du petit garçon qui vient de fêter ses 8 mois a filmé LE jouet de Maylone qu'elle ne "peut plus voir". Un petit camion qui fait de la musique et qui chante. "Toute la nuit, il y a eu ce bruit, toutes les deux heures", a-t-elle déclaré en dévoilant la mélodie jouée par le fameux objet qui parle aussi. Le couple a oublié de l'éteindre avant de se coucher. Résultat, il s'est plusieurs fois réactivé, ce qui les "a rendus fous". Si Jessica Thivenin n'était pas effrayée par la situation, son chéri était visiblement plus peureux comme elle l'a dévoilé.

"Thibault, il a été très courageux [elle le dit avec une ironie certaine, NDLR]. Il m'a dit : 'Non, mais chérie, si les jouets, ils s'amusent tout seuls en pleine nuit, ça va pas le faire, t'as pas peur, toi ?' Et je lui ai dit que non. (...) Les jouets faisaient du bruit tout seuls en bas, mais quand il a vu que je n'étais pas flippée, ça l'a rassuré." Pas effrayée donc, la star des Marseillais s'est ensuite moquée de son mari et a dévoilé qu'il avait toujours été peureux : "Je me rends compte que mon chéri n'est pas vraiment le cowboy de la maison. La nuit, j'entends des fois un gros bruit en bas et les chiens aboient. Thibault me demande toujours de descendre avec lui. Du coup, on y va à deux."

De son côté, le jeune homme aussi a évoqué cette nuit bien étrange. "Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas les jouets, c'est le truc qui active le jouet !", a-t-il conclu. Et on peut que être d'accord avec lui !