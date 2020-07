Nikola Lozina bientôt papa : sa fiancée Laura Lempika est enceinte !

La jolie brune révélée dans Secret Story sera parvenue à garder le secret pendant de longues semaines, en dépit des rumeurs qui coulaient à flot sur les réseaux sociaux. Il faut dire que Laura se faisait beaucoup plus discrète, prenant toujours soin de camoufler son ventre qui s'arrondissait en privé à vue d'oeil, ce qui n'a pas manqué d'attiser la curiosité des internautes. C'est donc sans doute avec un certain soulagement qu'elle a pu se libérer de ce poids et enfin partager son bonheur avec sa communauté.

Laura Lempika et Nikola Lozina auront en tout cas traversé beaucoup de chemin pour en arriver là. Séparés pendant plusieurs mois en raison des infidélités du grand Belge à la fin de l'année 2018, les deux ex s'étaient retrouvés sur le tournage des Princes et Princesses de l'Amour saison 7. Alors qu'elle semblait prête à tourner la page avec un autre, Laura a finalement accordé une dernière chance à son compagnon. Depuis, les deux candidats de télé-réalité sont inséparables ! Le 25 décembre 2019, Nikola demandait même sa belle en fiançailles lors d'un luxueux séjour à la montagne. Quelques jours plus tard, la date du mariage était déjà fixée au mois de septembre 2020. Les amoureux n'ont depuis pas indiqué si la crise sanitaire qui a éclaté partout dans le monde a compromis le jour J. Quoi qu'il en soit, c'est plus unis que jamais qu'ils entament ce nouveau chapitre de leur vie.

Félicitations au futurs parents !