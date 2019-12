Nikola Lozina en couple avec Laura Lempika : son incroyable demande en mariage

En début de semaine, et après avoir longtemps joué avec les nerfs de leurs fans, Laura Lempika et Nikola Lozina ont révélé qu'ils étaient de nouveau en couple. Un retour de flamme survenu au cours du dernier tournage des Princes et des Princesses de l'amour. Enfin réunis, les tourtereaux ne se cachent donc plus sur les réseaux sociaux et ont d'ores et déjà posté une série de clichés très sexy ensemble.

Mais mercredi 25 décembre, c'est un beau cadeau de Noël que les deux candidats de télé-réalité ont offert à leur communauté. Sur leurs comptes Instagram respectifs, ils ont annoncé qu'ils allaient franchir un nouveau cap : ils vont se marier. Pour convaincre sa belle de l'épouser, Nikola Lozina n'a pas fait les choses à moitié. Lors de leur séjour à Valberg, une station de sports d'hiver dans le département des Alpes-Maritimes, il lui a fait sa demande au beau milieu d'un décor enneigé. Un instant magique immortalisé en vidéo par une agence de communication et relayé sur la page du grand Belge. En légende de cette publication, Nikola en profite même pour indiquer quand aura lieu le jour J. "Pas besoin d'ajouter de mots à cette vidéo, c'est avec joie et émotion que je vous donne rendez-vous en septembre pour célébrer avec nous cet heureux événement..." De son côté, Laura Lempika a partagé plusieurs photos tirées du petit film et annote : "Beaucoup d'émotions, avec énormément d'amour... : I said yes @nikolalozina – Rendez-vous en septembre pour notre mariage."

À cette même période l'année dernière, Nikola Lozina tentait déjà sa chance auprès de Laura après une première rupture houleuse. En voyage à Venise, le duo semblait avoir réussi à recoller les morceaux. Mais c'était sans compter les nouveaux mauvais agissements du meilleur ami de Julien Tanti à l'encontre de l'ancienne locataire de la Maison des Secrets. Reste plus qu'à espérer que cette fois sera la bonne !