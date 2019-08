Nikola Lozina et Laura Lempika, la rupture : "C'est un menteur, un manipulateur"

Entre Laura Lempika (Secret Story 11) et Nikola Lozina, qu'elle avait rencontré sur le tournage des Marseillais VS Le Reste du monde (W9), c'est terminé. Les fiançailles ont tourné court et la jolie brune ne cache pas que les agissements de son ex y sont pour quelque chose.

Dimanche 18 août 2019 sur Instagram, la bombe a choisi de s'exprimer afin de "prendre les devants" et de mettre "fin aux rumeurs". À ses followers, elle a expliqué sans détour : "J'ai découvert depuis deux jours que Niko a refait des siennes... Je ne vais pas rentrer dans les détails par respect pour moi-même, mais aussi pour vous, car croyez-moi vous n'avez pas idée de la pourriture qu'est Nikola..." Très en colère, elle ajoute : "Tout ce qu'il m'a dit n'a aucune valeur. La bague ne servait qu'à redorer son image, comme tout le reste d'ailleurs et ça, vous le verrez très bientôt... Malheureusement pour lui, je m'en suis rendu compte ces derniers jours. Je ne suis pas une victime, j'assume avoir cru en lui et en nous. Ce qui est sûr, c'est qu'il restera la personne qui m'a le plus menti et la plus grosse déception de ma vie."

Peu connu pour sa fidélité, Nikola Lozina a donc refait des siennes et ce qui agace le plus Laura Lempika, c'est qu'il n'assume pas. "Je ne comptais rien étaler, mais je ne vais pas me laisser salir par un hypocrite envers ses followers, car il n'a pas la décence d'avouer ses propres fautes. Menteur, manipulateur qui passe par des blogs, car il n'a pas le culot de le faire lui-même pour encore une fois cacher ce qu'il est. C'est-à-dire, clairement, la plus grosse merde que la terre ait portée", a-t-elle conclu.

Ce n'est pas la première fois que le couple se sépare. À la fin de l'année 2018 ils avaient rompu... deux semaines après ils s'étaient fiancés.