Les Marseillais - Une candidate en couple écartée du casting : "Ça n'a pas plu"

Pendant cette période compliquée de confinement, les téléspectateurs sont ravis de pouvoir se changer les idées chaque soir de la semaine devant les épisodes des Marseillais. Depuis le mois de février 2020, leurs nouvelles aventures aux Caraïbes sont diffusées sur W9. Et c'est peu dire que Julien Tanti, Paga ou encore Maeva Ghennam vivent une saison explosive. Entre la rupture salée entre Benjamin et Alix, les clashs quotidiens dans la villa ou encore les histoires d'amour qui fleurissent, les candidats n'ont pas le temps de s'ennuyer.

Mais force est de constater que certains manquent au casting du programme, dont Camille Froment. En effet, devenue incontournable au fil des saisons précédentes, jusqu'à participer aux Marseillais VS Le Reste du monde, la jolie blonde est la grande absente de cette édition 2020. Interrogée à ce sujet par VDBuzz, Camille a révélé que cette décision a été prise par la production des Marseillais alors qu'elle devait bel et bien faire partie du voyage au départ. Sans être certaine, elle avance que sa situation amoureuse aurait fait pencher la balance à son désavantage. "J'aurais aimé la faire, c'est sûr, mais sans regrets ! Je devais partir, mais le fait que le tournage ait été reporté et que j'étais en couple, ça n'a pas plu", estime-t-elle. "La vérité, je ne sais pas trop. J'ai entendu plusieurs sons de cloche, un coup c'est une histoire de couple, un coup c'est une histoire d'agence ou de je ne sais pas quoi... En tout cas, je devais partir."

Et effectivement, Camille Froment coule des jours heureux avec le rappeur Dadinho Leybou depuis plusieurs mois maintenant. Le couple a officialisé sa relation au mois de janvier dernier et a depuis passé un cap : celui d'emménager ensemble. "Quand je l'ai vu... je ne sais pas comment expliquer, il y a eu ce petit truc. On a eu un très bon feeling et, depuis, on ne s'est jamais séparés (...) C'est quelqu'un de tellement drôle", a-t-elle confié, amoureuse, au cours de cette même interview. La jeune femme n'a donc certainement rien perdu au change !