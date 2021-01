Maeva Martinez maman : le prénom angélique de son fils dévoilé et grande nouvelle

Maeva Martinez a endossé le plus beau rôle de sa vie le week-end dernier. Le 10 janvier, la candidate de Secret Story 10 (2016) a annoncé que son mari Julien et elle avaient accueilli leur premier enfant la veille. Un petit garçon dont le prénom a été dévoilé le 11 janvier, sur Instagram.

Afin que ses abonnés débutent leur semaine en beauté, Maeva Martinez a en effet souhaité enfin révéler le doux prénom de son bébé. Pour ce faire, elle a publié une photo d'elle, puis de Julien, allongés dans un lit d'hôpital, leur fils contre eux. "Aucun mot n'est assez puissant pour décrire ce que l'on ressent à la rencontre de notre fils Gabriel... Nous sommes heureux de vous présenter ce bout d'amour né à 38 sa, 48cm et 2,835kg. Il se porte à merveille. Je suis tellement heureuse et comblée de bonheur. Aussi, vous allez le découvrir dans quelques instants, une nouvelle aventure va bientôt commencer entre vous et nous. Merci infiniment encore pour vos milliers de messages d'amour", a-t-elle écrit en légende.