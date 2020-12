Maeva Martinez s'est mariée : union surprise et tenue surprenante, elle se justifie !

Maeva Martinez a souhaité terminer l'année 2020 de la meilleure des manières. Lundi 28 décembre 2020, elle a épousé son compagnon Julien, un an après leurs fiançailles. En raison de l'épidémie de coronavirus, le couple n'a pas pu célébrer leur amour en grand comité et c'est à la mairie de Nantes, où ils vivent, qu'ils se sont dit "oui", simplement entourés de leurs témoins respectifs.

Maeva Martinez, actuellement enceinte de leur premier enfant, n'a évidemment pas manqué d'annoncer la bonne nouvelle à ses abonnés sur Instagram. En légende de plusieurs photos du grand jour, elle écrit : "Il y a 1 an et quelques jours tu posais le genou devant moi, un peu stressé, et je t'ai dit 'oui'. Aujourd'hui c'est devant témoins que nous avons prononcé nos voeux les plus sincères. Me voilà Mme Havez". Comblée de bonheur, l'ex-candidate de Secret Story (2016) regrette malgré tout de ne pas avoir eu la cérémonie de ses rêves bien qu'elle promette que celle-ci aura lieu "d'ici un an". "Ça n'en sera que plus merveilleux puisque nous aurons notre fils à nos côtés, ce n'est pas plus mal finalement", relativise-t-elle. Maeva Martinez et Julien prévoient également de se marier une seconde fois... à Las Vegas ! "Mr @ju.havez, je vous menotte, vous ne verrez plus d'autre kikine que la mienne", conclut-elle avec humour.

Rapidement, Maeva Martinez a reçu une vague de félicitations dans son fil de commentaires. Mais certains internautes ont toutefois trouvé à redire sur sa tenue de mariage. Il est vrai que la jolie brune a détonné en faisant l'impasse sur la traditionnelle robe blanche pour lui préférer une robe chemise noire. Face aux critiques, elle s'est expliquée via ses stories. "Oui j'ai une robe noire à la mairie. Avez-vous tenté de vous marier à 9 mois de grossesse ? Je grossis de semaine en semaine et plus grand chose ne m'allait... Et je me sentais mieux dans du noir que dans du blanc", s'est-elle défendue. Et d'ajouter : "Et j'ai envie de dire, ce qui compte ce n'est pas la robe ni son prix ou ceux des bijoux. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a au fond du coeur des deux personnes prêtes à faire leurs voeux. (Aucun artifice ne peut embellir ceci)." Maeva Martinez assure toutefois qu'elle se "réserve la robe de mariage de (ses) rêves" pour la prochaine cérémonie.