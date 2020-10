Maeva Martinez enceinte : le sexe de son bébé dévoilé !

Bien que comblée, Maeva Martinez n'a pas caché qu'elle n'avait pas toujours le moral en ce moment. Pour commencer, la santé de sa grand-mère n'est pas bonne. Et sa grossesse a des conséquences sur ses humeurs. "Mon humeur est changeante. Avec Julien, ce n'est pas toujours facile. Il faut faire des ajustements, ce qui est normal. Mais enceinte, le seuil de tolérance est plus limité et la susceptibilité est à son comble", a tout d'abord écrit la jeune femme de 28 ans sur Instagram, le 1er octobre. Elle a ensuite expliqué que sa mamie allait mal, mais qu'elle gardait espoir malgré tout.

"Je n'ai envie de rien, j'ai une baisse de motivation. Physiquement, autant je me sentais belle il y a peu, mais là, je commence à me sentir moche. Je suis fatiguée et ça se voit, je ne sais plus comment m'habiller, je n'ai plus envie de me maquiller ni même de me coiffer... Je ne m'épile plus...", a-t-elle poursuivi. Maeva tente de continuer le sport mais cela devient de plus en plus difficile à cause de la fatigue ou de ses douleurs au dos. Elle essaie malgré tout de positiver et sait que ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Dans trois mois, elle accueillera sa petite merveille et ces petits désagréments ne seront plus qu'un mauvais souvenir.