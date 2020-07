Maeva Martinez est enceinte : vidéo émouvante de l'annonce à son fiancé

Maeva Martinez, qui s'est fait connaître grâce à Secret Story en 2016, est enceinte de son premier enfant. Mercredi 15 juillet, elle a dévoilé sa grossesse sur Instagram de plusieurs façons. L'ex de Marvin a tout d'abord pris la pose avec son fiancé qui tenait dans ses mains une échographie.

"+ 1 bonheur. Par où commencer ?! Je voudrais en dire, des choses, mais restons 'concis'. Nous avons l'immense plaisir de vous annoncer que la famille s'agrandit... la nôtre. Dans mes souvenirs, cette idée me paraissait si utopiste, celle qu'un jour j'aurais le bonheur de fondé la mienne, dans l'amour et la tendresse. Je vous laisse ces quelques moments intimes et précieux ou j'ai annoncé l'arrivée de ce petit être à Jules Havez et à ma mamie. Avec tout l'amour que vous me donnez et tout ce que l'on partage ensemble, j'avais envie de vous partager ces magnifiques minutes. Il me hâtait de vous le dire. À toi, mon amour, merci d'être qui tu es, de m'aimer chaque jour comme tu le fais, merci de me protéger, d'avoir cette force d'esprit et de m'en nourrir. Tu es mon monde, le père de notre bébé, je t'aime, je suis si fière de nous", a-t-elle écrit, tel quel, en légende.

Elle a en effet ensuite publié une vidéo qui montrait comment elle avait annoncé la grande nouvelle à son amoureux Jules Havez. Elle avait caché des petits chaussons de bébé dans l'un des tiroirs de la cuisine et lui a demandé de lui donner un objet qui se trouvait dedans afin qu'il les découvre. Un moment d'émotion qui s'est conclu par un énorme câlin. Une vidéo qui se poursuit avec la révélation de sa grossesse à sa grand-mère qui est très émue.

En story, elle a ensuite remercié ses abonnés qui l'ont félicitée. Elle a aussi déclaré que beaucoup de ses fans se doutaient qu'elle était enceinte, mais qu'elle attendait que le médecin lui confirme que tout allait bien pour leur annoncer la grande nouvelle.

C'est au mois de février que Maeva s'est fiancée avec son Jules, le 14 février, jour de la Saint-Valentin, fête des amoureux. Elle l'avait annoncé sur Instagram en prenant la pose avec son compagnon et en tenant une rose à la main. "De tout mon être, je t'ai dit oui ! Je t'aime", avait-elle écrit en commentaire.