Maeva Martinez (Secret Story) en couple : Exit Marvin, elle en aime un autre

Entre Maeva Martinez et Marvin, c'est bel et bien fini. Après avoir eu le coup de foudre lors de sa participation à Secret Story, le couple a pris la décision de se séparer. Une rupture qui s'est avérée houleuse et même violente au vu de la relation passionnelle des deux anciens candidats.

Désormais, Maeva et Marvin poursuivent leur vie chacun de leur côté, et pour la jolie brune, le bonheur est de retour. En répondant aux questions de ses abonnés sur Instagram, elle a confié avoir un nouvel homme dans sa vie et ne tarit pas d'éloges à son sujet puisqu'elle va jusqu'à le qualifier du "meilleur du monde". Dans ce même entretien avec sa communauté, Maeva n'échappe pas aux indiscrétions concernant sa relation avec son ex Marvin, lequel aurait été mis au courant de sa nouvelle idylle. Ce dernier aurait même proposé de se battre pour elle avec celui qui fait de nouveau battre son coeur. Mais pour la jeune femme, ce chapitre de sa vie et derrière elle et elle ne veut plus en entendre parler.

"Moi, je suis tranquille dans mon couple avec mon mec. Je suis passée à autre chose et j'aimerais que le passé reste dans le passé parce que j'en ai rien à foutre, je suis occupée à construire ma vie et un foyer. Mon homme, lui, travaille, il a une situation, une vie et il n'a pas que ça à faire que d'aller faire des combats de coqs. Il n'a rien à prouver à personne. Nous, on ne calcule personne du passé, c'est tout", a-t-elle lâché, un brin agacée. Déterminée à se tourner vers l'avenir, Maeva Martinez a même laissé entendre qu'elle pourrait très prochainement fonder une famille. "Peut être en 2020", a-t-elle écrit. Affaire à suivre donc...