Maeva Martinez (Secret Story) fiancée : elle a dit "oui" à son chéri !

Après avoir vécu une relation très compliquée avec Marvin, ex-candidat comme elle de télé-réalité, Maeva Martinez, découverte dans Secret Story en 2016, est de nouveau en couple et plus heureuse que jamais. À tel point que la belle et son chéri ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Ils ont d'ailleurs choisi le 14 février, jour de la Saint-Valentin, pour annoncer leurs fiançailles à leurs abonnés.

C'est sur son compte Instagram, suivi par plus de 881 000 followers, que la jeune femme de 27 ans a fait son annonce, le 14 février 2020. Sur la photo publiée, la belle pose à côté de son chéri, une rose à la main. Les deux amoureux se regardent tendrement et semblent sur le point de s'embrasser. "De tout mon être, je t'ai dit oui ! Je t'aime", écrit la jolie brune en légende de sa publication.

Dans la section réservée aux commentaires, de nombreux fans félicitent le couple et adressent leurs meilleurs voeux de bonheur.