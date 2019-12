Maeva Martinez (Secret Story) en couple : elle présente son nouveau chéri

Maeva Martinez est enfin remise de sa rupture houleuse avec Marvin. Les deux anciens candidats de Secret Story se sont quittés en mauvais termes après avoir tenté de redonner une chance à leur amour, en vain. Depuis, c'est chacun de son côté qu'ils poursuivent leur route et, pour la jeune femme, tout va pour le mieux.

On vous l'annonçait il y a quelques jours : Maeva a retrouvé l'amour. Et pas auprès de n'importe qui puisque l'homme en question est qualifié du "meilleur du monde" aux yeux de sa belle. Très amoureux, ils ne se quittent plus et ont décidé de prendre un peu le soleil avant les fêtes de fin d'année. C'est donc à Punta Cana que le couple se prélasse aujourd'hui. Un voyage idyllique pour Maeva, qui a l'opportunité d'appliquer ce qu'elle sait faire le mieux : prendre la pose en maillot de bain. Mais en plus de régaler ses nombreux followers avec ses photos caliente, la jolie brune prend surtout du bon temps avec son compagnon.

Mercredi 18 décembre, elle a même réalisé son rêve, celui de nager avec des dauphins. Sur un petit nuage, Maeva a dans la foulée dévoilé le visage de celui qui la fait craquer. Il s'agit d'un jeune homme brun et barbu qui partage certainement sa passion du sport au vu de ses bras musclés. Bien qu'elle indique son compte Instagram en tag sur ses photos, celui-ci demeure privé. Aucun moyen donc d'en savoir plus sur ce mystérieux inconnu qui n'est en tout cas pas influenceur. Lors d'une session questions-réponses avec ses fans, Maeva a simplement assuré que son "homme travaille, a une situation, une vie". Un pied dans la réalité qui semble lui faire le plus grand bien.