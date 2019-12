Maeva Martinez (Secret Story) hospitalisée : "Il y a eu des complications..."

Ses fans commençaient vraiment à s'inquiéter... Depuis quelques jours, Maeva Martinez, ancienne candidate de Secret Story 10, avait totalement disparu des réseaux sociaux. D'ordinaire active sur la Toile, la jeune femme n'a pas pour habitude de rester si longtemps sans partager avec sa communauté. Heureusement, jeudi 5 décembre 2019, la belle s'est manifestée via son compte Snapchat pour donner des nouvelles rassurantes. Face caméra, elle explique la raison de son silence.

"Je voulais vous donner des petites nouvelles de moi. Je sais que vous vous êtes beaucoup inquiétés. (...) Il est vrai que ces derniers temps ce n'est pas la grande forme, physiquement. J'ai été hospitalisée. J'ai dû subir une petite intervention lundi dernier, déclare la jeune femme. Il y a eu des complications suite à cette intervention, donc j'ai été hospitalisée à nouveau."

Désireuse de garder un minimum d'intimité, l'ex de Marvin affirme qu'elle ne rentrera pas dans les détails. "Je n'ai pas envie de tout vous dire parce qu'il y a des choses que je veux garder privées. (...) Ces complications ont provoqué beaucoup de douleurs qui se sont un peu généralisées, dans tout le ventre. Ça a provoqué beaucoup de vomissements et je me suis inquiétée du fait que je ne gardais rien du tout. Forcément, c'est grave parce qu'on se déshydrate, on est faible, on manque de s'évanouir...", explique-t-elle calmement.

Heureusement pour la belle, tout est bien qui finit bien : "Au final, c'est pas bien grave, tout va bien quand même, il faut juste du repos. Je suis sous antalgiques et antibiotiques quand même, mais ça va aller !", rassure-t-elle. Dans les stories qui suivent, Maeva Martinez révèle vivre constamment dans le stress et l'angoisse. Pour elle, qui n'a pas eu une vie facile, cet aspect de son quotidien est très difficile à digérer : "C'est pas parce qu'on sourit face à une caméra tous les jours pour vous parler que ça va bien tous les jours, malheureusement c'est justement très difficile de faire semblant et de sourire quand tu vas mal... mais c'est un travail (...) c'est très très compliqué...", se désole l'ancienne candidate de télé-réalité. "Je suis quelqu'un qui garde tout pour moi et qui ne craque pas facilement mais forcément à la longue c'est très difficile", explique-t-elle encore.

Il y a quelques jours, la belle s'était affichée dans son lit d'hôpital et avait déclaré que sa santé n'était pas bonne. Après une période de silence, elle est de retour en meilleure forme. Espérons que les choses vont continuer à s'améliorer !