Maeva Martinez maman : première photo de son fils après l'accouchement

Maeva Martinez et son mari Julien voient la vie en rose. Le 10 janvier 2021, la candidate de Secret Story 10 (2016) a annoncé que son premier enfant était né.

C'est en partageant une photo de son fils et de son chéri en story que Maeva Martinez a annoncé la bonne nouvelle à ses fans, sur Instagram. "Il est né hier après-midi (le 9 janvier 2021), après 21 heures de travail ce fut extrêmement, extrêmement éprouvant. Il est en très bonne santé c'est le principal. (...) Julien a été au top il m'a soutenue pendant toutes ces heures de souffrance. (...) Je vous raconterai plus en détail l'accouchement quand je serai plus reposée" a-t-elle expliqué, pour le moment, aux internautes.

C'est le mercredi 15 juillet 2020 que la jeune maman de 28 ans a annoncé sa première grossesse à ses abonnés. Elle a tout d'abord posé avec Julien, qui tenait une échographie dans les mains. "+ 1 bonheur. Par où commencer ?! Je voudrais en dire, des choses, mais restons 'concis'. Nous avons l'immense plaisir de vous annoncer que la famille s'agrandit... la nôtre. Dans mes souvenirs, cette idée me paraissait si utopiste, celle qu'un jour j'aurais le bonheur de fondé la mienne, dans l'amour et la tendresse. (...) À toi, mon amour, merci d'être qui tu es, de m'aimer chaque jour comme tu le fais, merci de me protéger, d'avoir cette force d'esprit et de m'en nourrir. Tu es mon monde, le père de notre bébé, je t'aime, je suis si fière de nous", avait-elle commenté sa publication. Maeva Martinez avait également dévoilé en vidéo comment elle avait annoncé la nouvelle à son cher et tendre. A savoir qu'elle avait caché des petits chaussons de bébé dans l'un des tiroirs de la cuisine. Elle avait ensuite demandé à Julien de lui donner un objet qui s'y trouvait pour qu'il les découvre.

Le 18 juillet, l'ancienne habitante de la Maison des Secrets avait expliqué, toujours sur Instagram, que cette grossesse était à la fois un accident et désirée. "On est partis à Lyon et j'ai oublié ma plaquette de pilules. Il me restait une semaine à en prendre. On y est restés deux semaines et je n'avais pas ma plaquette suivante non plus. Donc quand on est rentrés, il a fallu que j'attende d'avoir à nouveau mes règles pour reprendre ma pilule. Du coup, j'ai ovulé normalement à cause de cette semaine oubliée et je suis tombée enceinte directement. Mais on se disait avec Julien qu'on était prêts à avoir un enfant", avait-elle déclaré.

Il a fallu attendre le 2 octobre dernier pour que Maeva Martinez annonce le sexe de son bébé. Et seulement quelques semaines avant d'accoucher, la jolie jeune femme et Julien se sont unis à la mairie de Nantes, au cours d'une cérémonie intimiste, simplement entourés de leurs témoins. Maeva assurait dans la foulée qu'une autre célébration de leur amour devrait avoir lieu d'ici un an.