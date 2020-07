Maeva Martinez enceinte : consommation de cannabis, avortement... ses révélations

Maeva Martinez a annoncé l'heureuse nouvelle le 15 juillet dernier : elle est enceinte de son premier enfant, fruit de ses amours avec son fiancé Julien. Inondée de questions après la révélation, la candidate de Secret Story 10 (en 2016) a pris le temps de répondre à certaines interrogations sur Instagram.

Dans la première vidéo dévoilée le 18 juillet 2020, la future maman de 28 ans a confié que cette grossesse était à la fois "un accident" et "désirée". "On est partis à Lyon et j'ai oublié ma plaquette de pilules. Il me restait une semaine à en prendre. On y est restés deux semaines et je n'avais pas ma plaquette suivante non plus. Donc quand on est rentrés, il a fallu que j'attende d'avoir à nouveau mes règles pour reprendre ma pilule. Du coup, j'ai ovulé normalement à cause de cette semaine oubliée et je suis tombée enceinte directement. Mais on se disait avec Julien qu'on était prêts à avoir un enfant", a expliqué Maeva qui est actuellement enceinte de trois mois.

Dès le départ, l'ancienne habitante de la Maison des Secrets a su qu'elle attendait un bébé. Pourtant, ses tests de grossesse disaient le contraire : "Dès le départ, je savais que j'étais enceinte. Je connais très bien mon corps. Je suis déjà tombée enceinte comme je vous l'ai dit, donc je savais comment il réagissait. Je connais mes hormones, mes humeurs, mes envies, mes pertes. Et pendant les rapports, j'avais une sensation différente. (...) J'ai senti que j'étais enceinte, mais j'ai fait plusieurs tests qui étaient négatifs. Je suis allée voir une amie à moi qui m'a directement dit que j'étais enceinte. (...) Le lendemain j'ai refait un test pendant que Julien dormait et il était positif. J'étais super heureuse."

Je n'ai pas d'endométriose sur les ovaires

Heureuse, elle peut l'être, car certaines femmes atteintes comme elle d'endométriose n'ont pas la chance de pouvoir concevoir un enfant. "Je n'ai pas d'endométriose sur les ovaires. J'ai beaucoup de chance dans mon malheur. C'est surtout situé au niveau des intestins et du reste des organes. Donc je n'ai pas de problème à tomber enceinte. Julien est extrêmement fertile en plus, donc ça aide énormément", a-t-elle précisé. Elle a ensuite encouragé les personnes qui souffrent de cette même maladie gynécologique à ne pas perdre espoir et à se rapprocher d'un spécialiste pour avoir de précieux conseils.

Malgré quelques angoisses, Maeva profite pleinement de cette grossesse. D'autant plus que depuis peu, elle a moins de symptômes gênants : "Je suis déjà tombée enceinte et je ne l'avais pas gardé. J'avais été très malade. D'ailleurs, les médecins m'ont dit de ne pas m'inquiéter, car toutes les grossesses n'étaient pas les mêmes. J'avais peur. Mais là, je n'ai pas eu beaucoup de nausées. J'en ai juste quand je me lève très tôt, mais je n'ai pas vomi une seule fois. Par contre, j'étais très fatiguée." Pour l'heure, Julien et elle ne connaissent pas encore le sexe du bébé. Mais elle a toujours voulu avoir une fille et lui un petit garçon.

J'ai arrêté le cannabis

Ce qui compte réellement, c'est que le bébé soit en bonne santé. Et cet enfant, Maeva ne se voyait l'avoir avec personne d'autre."Ça fait moins d'un an qu'on est ensemble et on vit ensemble, on s'est fiancés, on va avoir un enfant... C'est vrai que ça fait beaucoup, mais je connais Julien depuis des années. On a été proches aussi avant, car on avait un groupe d'amis en commun", a-t-elle raconté. Une fois leur petite fille ou leur petit garçon né, le couple partagera ce bonheur avec les internautes. Mais hors de question de dévoiler le visage de leur merveille. "J'ai peur des gens. Je ne veux pas qu'il soit exposé alors qu'il n'a rien demandé ou que plus tard il ait des problèmes à l'école parce qu'il est l'enfant de...", a-t-elle justifié leur décision.

Dans une deuxième vidéo dévoilée le 21 juillet, Maeva a évoqué ses envies de grossesse. L'occasion de découvrir qu'au départ, elle engloutissait... des asperges avec du citron du sel et du poivre. Elle a également souvent envie de bonbons. "Je me suis toujours dit que je n'allaiterais pas. Ce n'est pas quelque chose qui me donne plus envie que ça. Peut-être que je changerai d'avis", a-t-elle répondu aux personnes qui lui ont demandé si elle souhaitait donner le biberon ou allaiter. Et à celles qui lui ont demandé si elle continuait à consommer du cannabis chaque soir, elle expliqué : "C'est vrai que je fumais un peu de cannabis le soir. Bien évidemment, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai arrêté et Julien aussi. Ça a été plus ou moins dur. Ma détermination de vouloir faire ce qu'il y a de bien pour mon enfant a pris le dessus."