Tiffany et Justin (Mariés au premier regard) : Leur confinement 100% plaisir

Dans la première saison de Mariés au premier regard, Tiffany et Justin avaient 82% de compatibilité, mais ils ont été présentés à d'autres candidats. Le destin étant plus fort que tout, ils se sont finalement rencontrés et sont aujourd'hui les heureux parents de deux superbes petites filles, Romy (1 an) et Zélie (4 mois). Confinée à quatre, la petite famille vit des jours heureux et doux. Ils se sont confiés à Purepeople.com.

Où êtes-vous confinée et avec qui ?

Le confinement se passe très bien pour nous, nous sommes confinés chez nous en région parisienne.

À quoi ressemble une journée type de votre confinement ?

Nos journées sont à la cool. Le matin, on traîne, on prend le temps de déjeuner tous ensemble, on joue, on prépare le repas, ensuite, on mange. On se prend du temps avec Justin pour travailler ou bricoler pendant la sieste des filles. L'après-midi, on cuisine pour le goûter avec Rom. On joue ensuite sur la terrasse, en bas de la maison. On s'efforce de respirer le grand air le plus possible malgré tout !

Quand avez-vous pris conscience de la gravité de la situation ?

Il est vrai qu'avant le confinement, je n'avais pas trop conscience de la gravité du Covid-19, comme beaucoup, je pense. On essaie d'être le plus rigoureux possible et, pendant les trois premières semaines, on n'a pas mis le nez dehors, même pour les courses. On fait très attention quand l'un de nous deux est amené à sortir, mais il est vrai que je ne vis pas dans la peur non plus. Je pense que si tout le monde respecte bien les règles, il n'y aura pas de souci.

Vous avez deux enfants en bas âge et pleins d'énergie, comment les occupez-vous ?

On essaie de varier les activités le plus possible, Romy adore ça ! On la fait participer à tout ce que l'on fait aussi et elle adore : cuisine, machine à laver, étendre le linge...

Avez-vous par exemple craqué sur un principe d'éducation ?

On a effectivement autorisé les écrans à Romy pour faire des Facetime avec ses mamies, tontons, tatas régulièrement, car ils lui manquent beaucoup ! On lui permet aussi de regarder des petites vidéos de nos proches qui lui montrent tout ce qu'elle aime le plus !

Une petite astuce pour les parents épuisés ?

Aux parents épuisés, je dirais d'essayer de profiter au maximum de ces moments en famille, ces moments que l'on n'aurait jamais pu vivre sans ce confinement. En tirer le positif, ne plus penser aux contraintes, aux interdits, à la routine d'habitude. Et surtout PRO-FI-TER, on en sera nostalgique dans quelque temps, c'est sûr !

Est-ce que vos enfants supportent le confinement ?

Les filles supportent plutôt bien le confinement, même si ne plus voir les proches reste difficile. On profite à fond tous les quatre et ce n'est pas pour leur déplaire. Tout tourne autour d'elles. On n'a pas observé de changement de comportement, même si Romy nous parle beaucoup plus des papis et mamies. Mais je ne pense pas qu'elle se rende vraiment compte de ce qu'il se passe. On lui avait dit qu'on ne pouvait pas sortir, qu'il y avait beaucoup de microbes... Mais au final, on sort quand même sur la terrasse, donc je pense qu'elle ne doit pas tout saisir ! (rires).

En étant plus souvent à la maison, votre mari Justin développe-t-il une relation différente avec vos filles ?

Justin est aux anges ! Il est encore plus proche et fusionnel de Romy et découvre tous les progrès de Zélie ! C'est trop chouette !

Faites-vous du sport pour vous entretenir ?

On a essayé de faire du sport à la maison, mais ça reste difficile, car les filles ne sont pas encore assez autonomes ! On avait commencé le Alexia's Challenge (d'Alexia Mori) tous les deux !

Quelle est la chose que vous avez pris le temps de faire et que vous n'auriez jamais faite sans ce confinement ?

On a pris le temps de faire notre grand ménage de printemps ! On a nettoyé et trié toutes les pièces de la maison une par une, on fait les albums photo en retard, on sauvegarde tout sur disque dur... Justin bricole !

Faites-vous attention à ce que vous mangez afin de ne pas prendre de poids ?

On prend énormément de plaisir à cuisiner pendant ce confinement. Notre mot d'ordre : se faire plaisir ! Après, on essaie quand même bien sûr de faire un peu attention et de manger sainement avec le plus de "fait maison" possible.

Est-ce que cette période de confinement est synonyme de tensions dans votre couple ou, au contraire, cette période unique vous rapproche ?

Ça dépend des jours (rires) ! C'était difficile au début pour moi - qui suis habituée à gérer ma journée seule avec les filles - d'intégrer Justin. Lui il était habitué à sortir et à bouger, donc c'était difficile pour lui de rester enfermé. Mais maintenant, on a pris nos marques et on savoure énormément !

Le 5 mai, vous allez célébrer votre anniversaire de mariage confinés. Avez-vous prévu quelque chose de spécial ?

Ça, il faut le demander à Justin, mais pour le moment, rien de prévu ! Si les filles dorment et qu'on peut se regarder un film ou une série, ce sera déjà un très beau cadeau ! (rires)

L'objet dont il ne faut surtout pas manquer en confinement ?

Notre robot Magimix Cook Expert. On fait tout maison, le pain, les glaces, les gâteaux... Il nous sauve clairement notre confinement.

Quelle est la première chose que vous allez faire après le confinement ?

Sans hésiter... un apéro avec tous nos proches !!!

