Tiffany et Justin (Mariés au premier regard) : Le visage de Zélie dévoilé

Justin a fait un beau cadeau à ses abonnés sur Instagram, vendredi 21 février 2020. Le candidat de la première saison de Mariés au premier regard a dévoilé une adorable photo avec Zélie. Et un détail a dû faire plaisir aux internautes.

Que ce soit pour leur première fille Romy (1 an) ou pour Zélie (2 mois), Tiffany et Justin prennent très souvent soin de cacher leurs visages sur les réseaux sociaux afin de les préserver. Mais de temps en temps, le couple qui s'est rencontré grâce à l'émission de M6 fait de petites exceptions en dévoilant un peu plus le joli minois de l'aînée. Et aujourd'hui, le professeur de sport a carrément dévoilé celui de son deuxième bébé. Il a en effet posté une photo sur laquelle on peut le voir prêt à déposer un baiser. Le visage de Zélie est en gros plan et les internautes peuvent le voir en grande partie. Une tendre publication qui a beaucoup plu à ses abonnés. "Eh oui, il faut être juste, équitable pour ne pas créer de jalousie...", a-t-il écrit en légende.