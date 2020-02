Tiffany (Mariés au premier regard) : Sa fille hospitalisée, sous surveillance

Pour le moment on n'en sait pas plus sur l'état de santé de la petite soeur de Romy (1 an). En tout cas, les parents de la petite Zélie sont là pour elle, la soutiennent et on a plus qu'à espérer qu'elle sorte très vite de l'hôpital. On espère en tout cas que Tiffany et Justin donneront tout aussi rapidement de ses nouvelles.

Il y a quelques jours, Tiffany avait révélé sur le réseau social que son accouchement pour Zélie n'a pas été simple. "Tout a commencé le vendredi 29 novembre, par un déclenchement car mademoiselle ne bougeait plus et se fatiguait. Notre Zélinou a finalement pointé son petit nez le dimanche 1er décembre à 5h15. (...) malgré tous les moments de panique, j'ai réussi à accoucher par voie basse. Et Dieu merci, la suite est merveilleuse...", avait-elle fait savoir.