Tiffany (Mariés au premier regard) : "Zélie ne bougeait plus", son récit glaçant

"Elle, qui avait déjà plusieurs nuits blanches à son actif, elle a réussi à sortir Zélie comme une chef alors que c'était très mal parti. Je l'ai vue tout donner pour sa fille et sa famille et ça, c'est la plus belle marque d'amour que l'on puisse recevoir. (...) Je t'aime Tiffany", avait écrit Justin, candidat de Mariés au premier regard (M6), après la naissance de leur deuxième enfant, Zélie, née le 1er décembre 2019. Pour la première fois depuis l'arrivée de leur bébé, Tiffany a accepté d'en dire plus sur son accouchement et confirme que "c'était mal parti".

Samedi 8 février 2020, celle qui a participé avec son mari à la première saison de MAPR (2016) et qui est déjà maman de Romy (1 an), a fait savoir à ses abonnés que tout n'a pas été simple pour elle ce jour-là. Tout en disant qu'elle ne souhaitait pas rentrer dans les détails, la jeune femme de 29 ans raconte : "Je crois que j'ai envie d'effacer certains moments de ma mémoire. Heureusement pour nous la fin a été belle. On a évité le pire, pour elle, comme pour moi. Je crois que cette petite personne que personne n'attendait, a voulu nous faire prendre conscience de tout l'amour qu'on avait pour elle avant sa venue."

Puis, Tiffany révèle que elle et les médecins ont eu peur pour son bébé : "Tout a commencé le vendredi 29 novembre, par un déclenchement car mademoiselle ne bougeait plus et se fatiguait. Notre Zélinou a finalement pointé son petit nez le dimanche 1er décembre à 5h15. (...) malgré tous les moments de panique, j'ai réussi à accoucher par voie basse. Et Dieu merci, la suite est merveilleuse..."