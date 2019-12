Tiffany (Mariés au premier regard), son accouchement : "C'était très mal parti"

Le 1er décembre 2019 est une date qui restera à jamais gravée dans les mémoires de Tiffany et Justin. Ce jour-là, les candidats de Mariés au premier regard (saison 1, en 2016) ont accueilli leur deuxième bébé, une petite fille qu'ils ont prénommée Zélie. Pas peu fier de sa jolie famille, le coach sportif a publié un tendre message sur Instagram le 2 décembre et a, au passage, fait une toute petite confidence sur l'accouchement.

Tout d'abord, Justin a partagé une photo sur laquelle sa femme Tiffany porte leur petite Zélie. Leur fille aînée Romy (1 an) est également dans ses bras et tente de faire un câlin à sa soeur. Une publication qui respire l'amour. Mais ce n'est pas tout, un doux message accompagne l'instantané : "Il est 22 heures et j'ai quelques minutes pour moi et pour vous. Quelques minutes pour poster cette photo et pour vous dire à quel point Tiffany est la meilleure à mes yeux. Elle, qui avait déjà plusieurs nuits blanches à son actif, elle a réussi à sortir Zélie comme une chef alors que c'était très mal parti. Je l'ai vue tout donner pour sa fille et sa famille et ça, c'est la plus belle marque d'amour que l'on puisse recevoir. Je ne suis pas du genre à me mettre à nu mais cette fois je le dis et j'en suis tellement fier : Je t'aime Tiffany. Pour l'une des premières fois de ma vie, j'ai lâché des larmes, ce 1er décembre, à 5h15, car je me suis rendu compte de la chance que j'avais de les avoir toutes les 3."