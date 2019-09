Tiffany (Mariés au premier regard) hystérique pour les premiers pas de Romy

Romy (1 an) a peut-être un avenir dans le football. En tout cas, c'est ce que l'on peut penser en découvrant les dernières publications de ses parents Justin et Tiffany sur Instagram, ce lundi 9 septembre 2019. Ce matin, le candidat de la saison 1 de Mariés au premier regard (M6) a joué au foot. Et cela a semble-t-il stimulé sa petite princesse, car elle a fait ses premiers pas sur le terrain.

Le professeur de sport a partagé une vidéo adorable sur laquelle on peut le découvrir avec Romy. S'il la tient au départ, Justin s'éloigne vite pour voir si sa merveille y arrive toute seule. Et c'était le cas. "Et voilà, après avoir regardé papa jouer au foot hier pendant 1h30, elle a voulu faire pareil... Elle a fait ses 1ers pas, elle a même couru !!! Lol très motivant pour un lundi... Bonne semaine à toutes et à tous. PS : pour vous éviter une fissure du tympan, j'ai préféré couper le son de la vidéo (#lecridetiffany)", a-t-il légendé sa publication.