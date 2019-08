Tiffany (Mariés au premier regard) enceinte et complexée : "Pas facile pour moi"

Moins d'un an après la naissance de Romy (née le 14 juillet 2018), Tiffany Cruchou est retombée enceinte. Une nouvelle grossesse que la candidate de la première saison de Mariés au premier regard (M6) et son mari Justin ont officialisé début juin. Et ce jeudi 29 août 2019, la jeune maman de 28 ans n'a pas caché que vivre deux grossesses aussi rapprochées la complexait un peu.

Mercredi 28 août, Tiffany a posé devant l'objectif d'une photographe afin d'immortaliser cet heureux événement. Elle n'a pas manqué de partager l'une des photographies à ses fans, sur Instagram. Un cliché sur lequel on peut l'admirer vêtue d'une lingerie transparente. Souriante, elle regarde son ventre tout en le touchant d'une main. "Quand @margauxgraphy fait des merveilles.. | Pas facile pour moi de m'accepter à nouveau avec des formes aussi rapidement, mais je lui ai fait entièrement confiance | Nous voilà encore une fois grâce à elle avec des merveilleux souvenirs", a-t-elle légendé sa publication.

Tiffany est pourtant sublime et son époux Justin a tenu à le lui rappeler. "La meilleure, la plus belle, la plus forte; en un mot ma FEMME !!! Merci @margauxgraphy pour ce fabuleux shooting", a-t-il commenté une photo du shooting de sa chère et tendre.