Tiffany (Mariés au premier regard) maman émue pour une grande première de Romy

Tiffany, Justin et leur fille Romy (1 an) sont actuellement en vacances dans le Sud de la France. Des aventures que les candidats de la première saison de Mariés au premier regard partagent sur Instagram.

La jeune femme a tout d'abord posté une photo de sa fille à la plage, dans une bouée, arborant un beau sourire. Ce sont ensuite un cliché et une vidéo de Romy dans un manège que Tiffany a partagés. "Premier tour de manège pour notre Romynette légendaire | Bras accoudé, l'autre sur le volant | Elle nous a bluffés ! | Elle ne voulait bien sûr plus descendre, et moi j'étais trop émue | Et vous, à partir de quel âge ont-ils commencé à faire du manège ? | Ils ont aimé dès la 1re fois ?", a-t-elle écrit en légende. Et en story, elle a précisé avoir "versé [sa] petite larme".

Pour finir, Tiffany a publié une photo sur laquelle elle câline sa fille, bien installée dans une écharpe de portage. "Qu'elles sont loin les vacances où je passais ma journée à bronzer sur la plage, à boire des cocktails, à me coucher au lever du soleil, à dormir plus de 12 heures, à ne me soucier que de moi | Aujourd'hui je m'émerveille de voir cette petite personne découvrir le monde, je m'émerveille de lui faire manger ma glace, je m'émerveille de la voir faire son premier tour de manège, et j'aime, ô combien j'aime, me lever à l'aube pour profiter encore plus d'elle | Je vous le dis, mes plus belles vacances sont bel et bien là", l'a-t-elle commentée.