Tiffany (Mariés au premier regard) enceinte : le prénom original de sa 2e fille

Depuis leur participation à Mariés au premier regard sur M6, Tiffany et Justin – qui devaient respectivement épouser Thomas et Valentine – vivent un conte de fées ! Après la naissance de sa petite Romy le 14 juillet 2018, le couple attend un deuxième enfant. Si le couple avait gardé secret le prénom de l'aînée un moment, il a déjà dévoilé celui du futur bébé.

Lundi 19 août 2019, sur Instagram, Tiffany a partagé une photo du petit couffin avec à l'intérieur une adorable tenue en maille. Et comme Nabilla, elle a choisi de faire participer ses près de 130 000 followers. "Ça y est ! L'heure est venue de vous dévoiler le prénom de notre deuxième paupiette. Mais avant, on aimerait faire un petit sondage, selon vous, quel prénom irait bien pour la petite soeur de Romy ? On vous écoute", avait-elle écrit.