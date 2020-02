Tiffany (Mariés au premier regard) : Zélie hospitalisée, le diagnostic tombe

Après une bonne semaine de frayeurs, Tiffany a annoncé une bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux ! Ce mardi 18 février 2020, son mari Justin et elle, qui se sont rencontrés grâce à Mariés au premier regard, ont pu rentrer chez eux avec leur bébé Zélie (2 mois), hospitalisé la veille.

Sur Instagram, la jolie brune de 29 ans a dévoilé une photo de sa fille encore allongée dans son lit à barreaux à l'hôpital de Pontoise accompagnée de l'explication : "Après 10 jours de fièvre... Verdict : roséole ! (Les boutons sont en train de sortir). Et donc on rentre à la maison !" La roséole infantile est une maladie courante chez les nouveau-nés et avant l'âge de 2 ans. C'est une maladie qui provoque une très forte fièvre mais qui est cependant bénigne et l'enfant guérit en quelques jours.

C'est donc la fin d'une grosse inquiétude pour les parents de Zélie, lesquels confiaient ces derniers jours avoir du mal à identifier le mal-être de leur bébé en dépit de "plusieurs tests urinaires, bilan sanguin...". "Rien ne ressort ni aux examens des pédiatres, ni aux bilans sanguins et urinaires. Mais on est à plus de huit jours de fièvre", regrettait Tiffany lors d'une session questions/réponses. Heureusement pour la petite famille, tout semble être finalement rentré dans l'ordre. La petite Zélie a donc pu retrouver son nid douillet ainsi que sa grande soeur Romy, âgée d'un an.

Cette mésaventure survient après que Tiffany a fait quelques confidences sur son accouchement compliqué pour accueillir son deuxième enfant. En effet, en toute transparence, elle révélait que les médecins ont eu peur pour son bébé : "Tout a commencé le vendredi 29 novembre, par un déclenchement car mademoiselle ne bougeait plus et se fatiguait. Notre Zélinou a finalement pointé son petit nez le dimanche 1er décembre à 5h15. (...) malgré tous les moments de panique, j'ai réussi à accoucher par voie basse. Et Dieu merci, la suite est merveilleuse..." Décidément, Zélie en fait déjà voir de toutes les couleurs à ses parents !