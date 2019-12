Tiffany (Mariés au premier regard) maman : sa photo la "moins instagramable"

Tiffany Cruchou aime partager de belles photos de son mari Justin, rencontré grâce à l'émission Mariés au premier regard (M6), ou de ses filles Romy (1 an) et Zélie (née le 1er décembre 2019). Mais la jeune maman de 28 ans ose également poster des clichés "non instagramable" et l'a prouvé mardi 17 décembre 2019.

A travers sa publication, Tiffany a souhaité partager son bonheur d'être la maman de deux adorables filles. Mais elle a aussi mis en avant que le fait d'avoir deux bébés pouvait être éreintant. Elle a donc mis en ligne une photo sur laquelle elle dort dans son lit, en compagnie de son mari Justin, de Romy et de Zélie. "Photo la moins instagramable du monde | Mais elle résume tellement bien notre bonheur (et notre fatigue) | Tellement fière de ce qu'on a construit mon Justin", a-t-elle écrit en légende.

En commentaire, le coach sportif de 35 ans n'a pas caché sa fierté d'avoir une famille aussi belle. Et les internautes ont remercié Tiffany d'avoir partagé une photo naturelle.