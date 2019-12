Tiffany (Mariés au premier regard) : Le visage de Zélie enfin dévoilé

La vie de Tiffany et Justin a une nouvelle fois été chamboulée le 1er décembre dernier. Le couple qui a participé à l'émission Mariés au premier regard (M6) a accueilli avec joie son deuxième enfant. Une seconde petite fille prénommée Zélie née un peu plus d'un an après sa grande soeur Romy. "Notre petit Kinder surprise est venu embellir notre premier matin de décembre. Merci la vie !", écrivait avec enthousiasme la jolie brune. Depuis, son compte Instagram est rempli de clichés du nourrisson, souvent complice avec son aîné, mais dont le visage est toujours préservé. Du moins jusqu'à présent.

En effet, ce lundi 9 décembre, Justin a partagé une nouvelle photo de Zélie endormie, l'occasion de découvrir enfin sa jolie petite bouille. "Après une semaine de vie, il faut la laisser une journée", a-t-il simplement légendé faisant référence à sa difficile reprise du travail. Une publication qui n'a pas manqué de ravir les fidèles admirateurs du couple."Qu'elle est belle", "Merveille", "Une beauté", "C'est mignon à craquer", fondent-ils. Nul doute que Tiffany et Justin continueront d'alimenter leurs réseaux sociaux d'images inédites de leur nouvelle princesse.