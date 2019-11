Tiffany (Mariés au premier regard) admise aux urgences : "Je désespère !"

Ils s'étaient rencontrés dans la première saison de l'émission Mariés au premier regard. Tiffany et Justin ont depuis fondé une petite famille avec leur fille Romy (1 an). Toujours très amoureux, ils attendent actuellement leur deuxième enfant... qui ne devrait plus tarder ! Le 17 novembre 2019, la jeune femme a révélé à ses followers avoir été admise aux urgences après avoir ressenti de très fortes contractions. Sur Instagram, elle écrit :"Hier soir aux urgences, contractions très fortes et rapprochées. Zélie est bien descendue. Col ouvert à 2 mais rien ne bouge, je désespère !" Un accouchement plus long que prévu mais qui ne devrait donc plus tarder.

Un accouchement imminent

Le couple avait révélé le sexe de ce second enfant l'été dernier. Le 15 juillet 2019, Tiffany Cruchou avait alors publié une vidéo où l'on découvrait des milliers de cotillons roses sortir d'un ballon, révélant ainsi le sexe de leur futur fille, Zélie.

Les amoureux s'étaient rencontrés en 2016 dans l'émission de M6. Initialement, Tiffany devait se marier avec Thomas alors que Justin devait épouser Valentine. Malheureusement la jeune femme avait été rejetée par son époux seulement quelques semaines après leur union tandis que Justin avait eu droit à un lapin de Valentine sur l'autel.

Mais heureusement, le destin n'a pas laissé ces deux célibataires repartir seuls. Justin et Tiffany se sont finalement rencontrés en dehors du tournage et ont eu un véritable coup de foudre. Une union qui dure depuis presque quatre ans. En janvier 2018, la belle brune écrivait d'ailleurs une tendre déclaration à l'homme de sa vie sur les réseaux sociaux :"Bientôt 2 années d'amour. Et loin d'être les dernières. Une fusion qui ne s'explique toujours pas. Un amour indescriptible" Une très belle histoire qui se conjuguera très bientôt à 4 !