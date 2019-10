Tiffany (Mariés au premier regard) enceinte : photos de sa belle baby shower

Tiffany a ensuite invité ses fans à se rendre dans sa story pour découvrir tous les détails de sa baby shower. La maman de Romy a expliqué comment elle avait mis en place son arche de ballons. Elle a ensuite dévoilé qu'elle avait fait des sablés trempés dans du chocolat et de la noix de pécan ou noix de coco, avec le prénom "Zélie" inscrit dessus. Côté décoration, elle a opté pour un gâteau de couches, des fanions dorés, des cubes avec écrit "oh baby" ou un bout de tronc d'arbre sur lequel on pouvait lire "Baby shower de Zélie, 20.10.2019".

La future maman avait prévu un beau gâteau, du pop-corn ou des pop-cakes. Et pour divertir ses invitées, elle a organisé un quiz sur elle, un concours de changement de couches les yeux bandés ou du body painting sur son baby bump. Un beau programme. On imagine qu'après ce week-end mouvementé, Tiffany se reposera au maximum avant l'arrivée de Zélie.