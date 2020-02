Tiffany (Mariés au premier regard), Zélie hospitalisée : "On ne sort pas..."

Tiffany et Justin n'ont pas fini d'être inquiets. Lundi 17 février 2020, les tourtereaux qui se sont rencontrés grâce à Mariés au premier regard ont passé leur journée à l'hôpital, pour leur fille cadette Zélie (née le 1er décembre 2019). À l'occasion d'une session de questions/réponses sur Instagram, la jeune femme de 29 ans a donné de ses nouvelles.

Tiffany a tout d'abord confié que leur sortie de l'hôpital ne se ferait pas ce soir. "Bon, on ne sort pas aujourd'hui. On croise les doigts pour demain. Zélie a de la fièvre depuis dimanche dernier et on ne trouve pas pourquoi", a-t-elle écrit en légende d'une photo sur laquelle on peut voir son bébé téter. Une internaute lui a ensuite demandé si les médecins avaient fait un test urinaire. "Oui plusieurs tests urinaires, bilan sanguin... Rien ne ressort ni aux examens des pédiatres, ni aux bilans sanguins et urinaires. Mais on est à plus de huit jours de fièvre", a-t-elle répondu. Espérons pour le couple et la soeur de Romy (1 an) que la situation sera rapidement réglée afin qu'ils retournent chez eux, plus sereins.