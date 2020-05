Justin (Mariés au premier regard) romantique : sa belle surprise à Tiffany

Ce mardi 5 mai 2020 est une journée particulière pour Justin et Tiffany. Il y a deux ans, les deux candidats de la première saison de Mariés au premier regard (M6) se sont unis devant leurs proches. À l'époque, la belle brune était enceinte de leur premier enfant, Romy (bientôt 2 ans). Un moment inoubliable que le professeur de sport souhaite renouveler.

Ce matin, Justin a dévoilé une photo de son mariage avec Tiffany. Et celui qui est aussi l'heureux papa de Zélie (4 mois) n'a pas manqué de lui faire une belle déclaration en cette belle journée. "Deux ans et j'ai l'impression que c'était hier ! Deux ans et deux enfants ! (...) J'en ai presque oublié notre vie à deux. Pourtant c'est bien comme ça que tout a commencé. NOUS aujourd'hui c'est nous 4, la G-family, la 4G-family, la happyfamily, la Justonefamily, la plus belle des familles à mes yeux. Depuis que nous avons nos deux princesses je ne peux nous imaginer sans", a-t-il commencé à écrire. Il a ensuite expliqué que la date du 5 mai resterait à jamais gravée dans sa mémoire tant la journée était parfaite "à tous les niveaux". Météo exceptionnelle, leurs proches réunis, cadre magnifique... Il n'aurait pu imaginer mieux.

"En résumé, la plus belle des journées de notre vie sans enfants. C'est pourquoi le 5 mai 2028 j'aimerais recélébrer ce jour au même endroit, avec les mêmes personnes (ou presque), mais avec nos deux princesses. J'aimerais qu'elles vivent cette journée aussi, ça serait magique... pas toi ? En fait c'est un souhait, mais aussi une demande, pour qu'on rêve tous ensemble dans ce magnifique château", a poursuivi Justin. Une demande que Tiffany ne pouvait refuser.