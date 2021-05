Emilie Nef Naf taxée de "mère indigne qui se filme enceinte" : elle monte au créneau !

Sur Internet, les haters ont tendance à se croire tout permis. Emilie Nef Naf, grande gagnante de Secret Story (saison 3, en 2009), en fait les frais encore aujourd'hui. Sur Instagram mercredi 19 mai 2021, l'amoureuse du footballeur Jérémy Ménez fait face à un message haineux et décide de le partager en story avec ses abonnés. Plus encore, la belle brune en profite pour pousser un coup de gueule contre ces followers insultants.

"Les trois petits cochons : nif naf nouf... À part être enceinte et vous filmer vous faites quoi ? Vous faites pitié pour la jeunesse. Non mais sérieux ! Payer ses gosses pour qu'ils mettent la table... Vous allez révolutionner la connerie à vous seule", lance l'internaute visiblement bien décidé à embêter Emilie Nef Naf. Au total, la jeune femme a droit à une mauvaise blague sur son nom de famille, une spéculation sur une éventuelle grossesse et des tacles sur sa manière d'éduquer ses deux enfants Maëlla (8 ans) et Menzo (6 ans).

Je suis déterminée

Loin de se laisser démonter, l'ancienne candidate de télé-réalité désormais business woman répond : "Ce pauvre type qui en 2019 me complimente... pour ensuite m'insulter sur mon nom de famille... imaginant que je suis enceinte ? Et critique ma manière de tourner une scène de Mamans & célèbres..."

Et de pousser un coup de gueule : "Je ne sais pas ce qui me dégoûte le plus dans ce genre de sale type mal éduqué. Internet ne vous donne aucun droit de nous insulter. Sachez bien que je suis déterminée. En deux minutes j'ai trouvé son nom, prénom, numéro de téléphone, lieu de travail... Il m'a de suite bloquée. J'en ai conclu qu'il avait peur. Et j'espère que ça va lui servir de leçon, à lui et à tous ceux qui nous insultent en secret."

Bien décidée à faire barrage à ces tacles gratuits via les réseaux sociaux, Emilie Nef Naf confie envisager la création d'une "association de détective" pour trouver "les gens mauvais" qui insultent sur la Toile. "Je suis peut-être une mère indigne qui ne pense qu'à se filmer enceinte ? Mais j'ai une qualité, je suis déterminée", conclut-elle en avertissement aux prochains haters prêts à lui porter atteinte.