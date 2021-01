Emilie Nef Naf : De la triche dans Secret Story ? Elle répond à la polémique et s'explique ! (EXCLU)

En 2009, Emilie Nef Naf (de retour dans Mamans & Célèbres !) remportait Secret Story saison 3 avec 39% des voix. De la triche selon Cindy Lopes, sa camarade dans la Maison des secrets. "Moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce qu'elle n'avait aucune notoriété à la sortie de l'émission. C'est-à-dire que moi, j'avais fait des bookings avec elle [des soirées dans des boîtes de nuit pour lesquelles les candidats étaient rémunérés, NDLR] et il n'y avait personne qui venait faire des photos avec elle", avait-elle déclaré en novembre 2020 auprès de nos confrères de Non Stop People, sous-entendant que les votes avaient été truqués.

De son côté, Emilie Nef Naf ne semble pas atteinte par les accusations de son ex-colocataire dans La Maison des secrets. "Je ne travaille pas dans la prod, elle non plus à ce que je sache. Si elle veut des réponses il faut qu'elle entre en justice avec Endemol, l'huissier... Peut-être qu'elle en saura plus, lâche-t-elle en interview pour Purepeople.com. Mais moi je n'en ai pas parlé parce que moi-même je n'ai pas la réponse à ses questions. Je ne sais pas d'où elle sort ça... Accuser une production de faire ça c'est super grave. Je les connais, ils ont un service juridique béton, je ne m'aventurerai pas là-dedans, je préfère ne pas relever. Elle pense ce qu'elle veut, personnellement je ne pense pas comme elle."

L'amoureuse du footballeur Jérémy Ménez explique par ailleurs que l'argument de Cindy Lopes ne tient pas : "Les gens m'ont suivie, j'ai eu des messages de gens qui me disaient avoir voté pour moi..." Et de poursuivre : "Si elle veut me dire quelque chose, elle peut avoir mon numéro en deux minutes. Qu'elle m'appelle, on se donne rendez-vous s'il le faut... Mais je ne suis pas du tout du genre à m'étaler sur les réseaux, si je commence je n'en finirai pas. Je suis trop naturelle, trop vraie pour ça. Et je suis étonnée car elle aussi. Ce qui m'embête clairement, c'est que j'ai l'impression qu'elle fait ça pour obtenir quelque chose derrière comme de la lumière. Et je ne pense pas que ça en vaille la peine."

Emilie Nef Naf : "Oui ça m'a énervée, mais je ne veux pas lui répondre"

En bref, Emilie Nef Naf préfère ne pas rentrer dans le jeu de Cindy Lopes : "Je n'ai même pas envie d'entrer en guerre avec elle car ce serait lui donner du crédit, et je n'en ai pas envie. Elle est capable de ressortir des vieux trucs qui peuvent blesser. Je n'en vois pas l'intérêt, aujourd'hui j'ai des enfants qui peuvent aller sur internet et tomber sur ce genre de choses. Je la connais, elle n'a pas de limite. Donc j'ai vu ce qu'elle a dit, oui ça m'a énervée, mais ça ne m'intéresse pas de répondre. Je ne suis pas une fille du buzz, je n'en veux pas."

Aujourd'hui, Emilie Nef Naf est patronne de son entreprise Le Secret by Emilie Nef Naf et partage son quotidien de maman de Maëlla (8 ans) et Menzo (6 ans) dans Mamans & Célèbres sur TFX. Et de Secret Story, elle préfère ne garder "que le positif". "J'ai adoré faire l'émission. J'ai vécu des choses inoubliables", lâche-t-elle. Avec le chèque de 186 000 euros remporté dans le jeu, la jolie brune a investi intelligemment : "J'ai ouvert des salons, eu des galères." Mais, forte de son tempérament, elle a "toujours sur rebondir".

