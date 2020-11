Emilie Nef Naf : Sa victoire à Secret Story truquée ? Une candidate balance

En 2009, Emilie Nef Naf a été révélée au grand public dans la saison 3 de Secret Story. Une édition qu'elle a remportée. Mais, selon l'une de ses anciennes colocataires de la Maison des Secrets, sa victoire était peut-être truquée.

Le 25 septembre 2009, Emilie Nef Naf était sur le plateau de Secret Story face à Jonathan, Sabrina et Cindy Lopes. Ce soir-là, Benjamin Castaldi présentait la grande finale de la troisième édition. Et, à l'issue de l'émission, c'est la compagne de Jérémy Ménez qui avait été sacrée grande gagnante avec 39% des voix. Mais, si l'on en croit Cindy, ce n'est sans doute pas elle qui aurait dû gagner.

Invitée dans L'instant de Luxe sur Non Stop People, mercredi 4 novembre 2020, la blonde de 36 ans a expliqué : "La chose qui m'a le plus étonnée, ça a été la gagnante, Emilie. Moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce qu'elle n'avait aucune notoriété à la sortie de l'émission. C'est-à-dire que moi, j'avais fait des bookings avec elle [des soirées en boîtes de nuit pour lesquels les candidats étaient rémunérés, NDLR] et il n'y avait personne qui venait faire des photos avec elle."

Selon Cindy Lopes, les votes ont été truqués, ce qui expliquerait la situation. "Il y a eu des enquêtes qui ont été faites (...) J'avais entendu des choses", a-t-elle assuré. La maman de Stella et Raphaël a ensuite expliqué pourquoi, toujours d'après elle, elle n'avait pas remporté Secret Story 3 : "Il y avait assez de scandales autour moi. J'avais quand même pris ma douche à poil (...) Si c'était à refaire, je referais pareil. Je respecte Endemol, mais qu'on ne vienne pas me dire que j'avais un manque de pudeur parce que quand ils m'ont casté, ils savaient que je n'avais pas tellement de pudeur."

Quoi qu'il en soit, cela n'a pas empêché Cindy Lopes de réaliser de nombreux projets à la télévision, dans la musique ou au théâtre. Son dernier projet est son One Woman Show Cindy Lopes dans Lopes... tacle !