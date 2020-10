Émilie Nef Naf, folle de Jérémy Ménez : leur fils immortalise un moment intime

Bien sûr, les abonnés de la star qui déplorent de ne plus la voir dans Mamans & Célèbres ont tous adoré cette photo et ont fait savoir ô combien ils sont heureux de revoir ce couple se reformer, quatre ans après la séparation.

C'est à Télé Loisirs qu'Emilie Nef Naf a fait ses premières confidences concernant son couple. Ainsi sait-on qu'ils se sont remis ensemble "au début de l'été". "Jérémy, je l'ai dans la peau. Et on a eu beau, l'un ou l'autre, rencontrer d'autres personnes, quand tu as quelqu'un dans la peau comme c'est le cas pour nous deux, et encore plus quand tu as des enfants ensemble, c'est difficile de l'oublier et de trouver l'amour ailleurs. Et effectivement, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, je peux vous le confirmer !", avait-elle déclaré. Et de conclure : "Peut-être qu'on a jeté l'éponge trop vite (...) On était très jeunes quand on s'est rencontrés : j'avais 24 ans quand on est devenus parents, c'est jeune ! Mais le principal, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui..."

On leur souhaite beaucoup de bonheur.