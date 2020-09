Cindy Lopes (Secret Story 3) maman : elle dévoile le visage de Stella et Raphaël

Une belle occasion à partager en famille. Le vendredi 4 septembre 2020, la Fête à Neuneu à ouvert ses portes du côté du bois de Boulogne, à Paris. Un événement que Cindy Lopes n'aurait loupé pour rien au monde. La jeune femme en a parcouru, du chemin, depuis l'époque Secret Story. En 2009, son caractère tout feu tout flamme, son féminisme avant-gardiste et sa passion pour le lait d'ânesse l'avaient menée jusqu'au bout du jeu – elle avait obtenu la 3e place du podium de cette troisième saison face à Émilie Nef Naf. Désormais, la vie est plus douce, moins tonitruante.

Mère de deux enfants, Raphaël et Stella, Cindy Lopes est tout simplement heureuse. Elle a toutefois dû mettre les bouchées doubles pour que sa tribu mène une vie confortable. "Devenir maman m'a rendue plus responsable et m'a surtout donné l'ambition de laisser un monde meilleur, expliquait-elle au magazine Public en 2019. Vivre avec deux gosses, ce n'est pas toujours facile. Surtout que je les élève seule, je me suis séparée du papa. Une fois que j'ai acheté le lait, les couches et que j'ai fait des courses, il ne me reste pas grand-chose à la fin du mois. Par chance, je suis propriétaire, mais avoir un train de vie correct en France est très difficile."