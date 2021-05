Emilie Nef Naf atteinte de la Covid-19 : son fils Menzo l'a contaminée !

Emilie Nef Naf n'était pas d'humeur joyeuse dans la journée du mardi 18 mai 2021. L'ancienne gagnante de Secret Story (2009) est finalement confrontée de près à l'épidémie de coronavirus, plus d'un an après son apparition dans nos vies. En effet, via sa story Instagram, la jolie brune de 33 ans a malheureusement annoncé être positive à la maladie.

"Bon, le verdict est tombé. J'ai reçu le mail du résultat du test Covid. Évidemment je l'ai attrapé. Je m'en doutais un peu. Je pensais que j'allais passer à travers pendant un petit moment. J'ai juste mal à la gorge et un petit peu de fièvre, mais ça va. J'espère que ça ne va pas s'empirer", a-t-elle expliqué. Émilie Nef Naf est donc naturellement assignée à résidence. Une moindre mesure à respecter pour la compagne de Jérémy Ménez qui bénéficie d'un cadre de rêve dans sa maison en Italie avec un jardin ensoleillé et une piscine.

Émilie Nef Naf ne se retrouve en outre pas seule à vivre cette expérience avec la Covid mais avec son fils Menzo (6 ans) ! C'est d'ailleurs le petit garçon qui a été touché le premier et qui a donc par la suite contaminé sa maman. Ainsi, pas de surprise pour cette dernière. "C'était sûr que j'allais finir par l'avoir. Elle est chez moi la Covid, elle dort avec moi, on se fait des câlins...", a-t-elle ironisé.

C'est le 14 mai dernier qu'Émilie Nef Naf a laissé entendre pour la première fois que l'un de ses enfants était positif à la Covid-19. Après quoi, elle partageait son inquiétude. "Qui a déjà eu un enfant positif au Covid ? Et l'autre enfant négatif ? Comment vous êtes-vous organisés ?", demandait-elle alors à ses abonnés. C'est donc de Menzo qu'elle parlait à ce moment-là. Son aînée Maëlla a quant a elle échappé au fléau.