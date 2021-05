Emilie Nef Naf : L'un de ses enfants positif à la Covid-19 ? Son appel à l'aide inquiétant

Il semblerait que la Covid-19 se soit invitée chez Emilie Nef Naf. Le 13 mai 2021, la belle brune de 33 ans a lancé un appel à l'aide inquiétant en story Instagram.

Après avoir dévoilé des vidéos de nourriture, la compagne de Jérémy Ménez a écrit une publication qui n'est pas passée inaperçue. "Qui a déjà eu un enfant positif au Covid ? Et l'autre enfant négatif ? Comment vous êtes-vous organisés", peut-on lire. On peut donc comprendre que Maëlla (née en 2012) ou Menzo (né en 2014) sont concernés... Fort heureusement, l'ancienne candidate de télé-réalité a pu compter sur l'une de ses abonnées pour la rassurer. "On a rien changé. On a fait comme d'habitude. Juste isolé et le second n'a jamais été positif", lui a-t-on répondu. Un message qui l'a semble-t-il rassurée.

La Covid-19 rend décidément la vie dure à Emilie Nef Naf. Début avril, alors qu'elle pensait vivre une croisière de rêve, un cas de coronavirus s'est déclaré sur le bateau. Ses enfants étant cas contact, ils ont dû rester enfermés sur une partie du bateau, bien qu'ils aient été testés négatifs. "Je suis dégoûtée j'ai attendu un an. (...) Franchement je pensais vraiment pas qu'il allait nous arriver un truc comme ça...", avait-elle confié.

Finalement, ils ont dû quitter le bateau le lendemain dans des conditions loin d'être idéales. "L'idée c'est de nous mettre dans une voiture, et nous ramener chez nous sans pouvoir nous arrêter ni aller au toilettes ni s'arrêter dans une station service pour manger ou quoi que ce soit, parce qu'ils supposent que nos enfants peut-être... C'est compréhensible mais bon... Et ensuite on doit rester enfermé dix jours ou quinze jours. On a dix heures de route... Je hais le Covid qui nous a mis dans cette vie bizarre", avait-elle regretté. Mais cette fois-ci, ils s'en étaient sortis en bonne santé.