Emilie Fiorelli séparée de M'Baye Niang "à force d'usure et d'abus" : ses révélations sur leur rupture

On pensait que cette fois-ci, c'était la bonne ! En septembre 2021, Emilie Fiorelli et M'Baye Niang annonçaient une nouvelle réconciliation après s'être séparés à plusieurs reprises ces dernières années. L'ancienne gagnante de Secret Story en 2016 voulait alors croire en un futur radieux avec le père de ses deux enfants, Louna (3 ans) et Farrell (1 an). Émilie Fiorelli a même songé à déménager avec sa famille à Bordeaux pour être auprès du footballeur qui a été recruté chez les Girondins. Mais voilà, les choses ont encore une fois rapidement changé du tout au tout. En décembre, la pétillante Marseillaise a révélé qu'elle et M'Baye Niang ne formaient plus un couple.

"Certains couples ne sont pas faits pour l'éternité et d'autres pour une plus courte durée. Je n'ai aucun regret. Aujourd'hui, je suis enfin heureuse", confiait-elle sans pour autant s'épancher sur les raisons de leur rupture. Il aura fallu attendre ce dimanche 9 janvier 2022 pour en savoir plus. En effet, lors d'une session questions/réponses réalisée sur Instagram, Emilie Fiorelli a pourquoi elle a décidé de mettre un terme à sa relation avec le footballeur. "Je ne peux parler que pour moi car nous vivons tous l'amour et les sentiments différemment. Pour la faire courte, je n'étais plus amoureuse... Même si bien sûr qu'avec les enfants on a envie d'y croire", a-t-elle avoué.

D'après ses dires, Emilie Fiorelli n'aurait pas tellement souffert de cette énième séparation et se sent désormais comblée au quotidien. "Je n'avais pas à surmonter de rupture, je l'ai choisie cette rupture. À force d'usure, d'abus, j'ai fini par me détacher et me faire une raison. Aujourd'hui, je suis heureuse comme ça. En dehors de mon épanouissement, celui de mes enfants est important et je les trouve heureux. C'est tout ce qui compte, qu'on soit tous heureux", a-t-elle conclu sur le sujet.

Rappelons qu'Emilie Fiorelli et M'Baye Niang ont eu un coup de foudre l'un pour l'autre en 2016. Deux ans plus tard, après la naissance de leur fille aînée, ils ont rompu une première fois. Ils se sont réconcilés finalement quelques mois plus tard. Et puis, en 2020, alors qu'elle était enceinte de leur fils, leurs chemins se séparaient à nouveau pour brièvement se retrouver un an plus tard. Cette fois, leur break a l'air définitif.