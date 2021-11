"J'ai laissé tomber..." : Emilie Fiorelli explique pourquoi elle ne vit toujours pas avec M'Baye Niang

Au mois de septembre, Emilie Fiorelli a créé la surprise en annonçant ses réconciliations avec M'Baye Niang. La gagnante de Secret Story en 2016 expliquait alors que leur amour était "plus fort que tout" malgré des "turbulences" rencontrées et décidait de reformer une famille unie à ses côtés. Car oui, Emilie et le footballeur sont les parents de deux enfants, Louna (3 ans) et Farrell (1 an). Pour mettre toutes les chances de leur côté, la jolie blonde a même accepté de quitter sa ville de coeur qu'est Marseille pour suivre son homme à Bordeaux, où il a été recruté dans le club des Girondins.

Trop contente de ce nouveau départ, elle s'était empressée de solliciter sa communauté pour qu'elle l'aide à bien s'acclimater en lui donnant les meilleures adresses de la ville. Mais depuis, l'enthousiasme n'est plus vraiment au rendez-vous. En effet, les internautes ont constaté qu'Emilie Fiorelli vivait toujours à Marseille alors que M'Baye Niang était de son côté bel et bien installé à Bordeaux. Alors, quand va-t-elle le rejoindre ? A en croire ses confidences du dimanche 14 novembre 2021 en story Instagram, ce n'est pas pour tout de suite...

"Je ne trouve pas de logement et quand je trouve, je n'ai pas de réponse. Donc j'ai laissé tomber car j'ai beaucoup de choses à gérer et tout en même temps, je n'y arrive plus ! Je suis dans le Sud pour l'instant. Je suis un peu saoulée par les déménagements, changements, etc...", a-t-elle avoué. Emilie Fiorelli a ensuite révélé qu'elle vivait actuellement avec ses deux enfants chez son grand frère.

Qu'à cela ne tienne, et malgré la distance, il ne semble n'y avoir aucune raison de penser que l'ex-candidate de Mamans & Célèbres et le sportif se soient encore une fois séparés.