"Vous n'allez plus me voir" : Emilie Fiorelli annonce quitter Mamans & Célèbres

Une page se tourne pour Emilie Fiorelli. Après Julie Ricci, la jolie blonde révélée dans Secret Story en 2016 a à son tour décidé de mettre un terme à son aventure dans Mamans & Célèbres. Elle a confirmé sa mise en retrait de l'antenne mardi 12 octobre 2021 en story Instagram. "C'était la petite parenthèse sur Mamans et célèbres qui va se terminer. Vous n'allez plus me voir parce que j'ai arrêté", a-t-elle annoncé à sa communauté.

Si la Marseillaise de 31 ans a apprécié retrouver l'ambiance des tournages pendant un moment, ce ne fut malheureusement pas le cas pour sa fille Louna (3 ans). La fillette réagissait même très mal à la présence de caméras chez elle, allant jusqu'à adopter un mauvais comportement que ne lui connaissait pas sa mère. Un comportement qui a parfois été dévoilé aux téléspectateurs sur TFX, contre le gré d'Emilie Fiorelli.

"Je suis juste déçue, parce que les images où on rentre du shopping avec Louna, j'avais demandé à ce qu'elles ne soient pas diffusées. Ce n'était pas Louna. Elle n'était pas dans son état naturel. Avec les caméras, elle pétait des câbles", a regretté la soeur jumelle de Loïc Fiorelli. Et d'ajouter : "Ça se passait hyper mal. Louna vivait très mal les dernières journées de tournage." Ni une ni deux, Emilie a décidé de tout stopper pour le bien être de sa fille.

La jeune femme va donc pouvoir retrouver son quotidien tranquille avec ses deux enfants, Louna et Farrell (1 an), mais aussi avec son chéri M'Baye Niang. Emilie Fiorelli et le footballeur se sont en effet réconciliés il y a peu après moult ruptures. Toute la famille devrait même prochainement s'installer à Bordeaux pour suivre le sportif, recruté au club des Girondins.