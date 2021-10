Mamans & Célèbres : Une star de l'émission arrête les tournages et dévoile pourquoi

Si Julie Ricci ne fait pour l'heure plus partie de l'aventure, les téléspectateurs peuvent suivre de nombreuses autres mamans dans Mamans & Célèbres. Kelly Helard, Emilie Nef Naf, Martika, Hillary, Sonia Tlev ou encore Emilie Fiorelli ont toujours laissé la porte de leur maison ouverte pour le plus grand plaisir de leurs fans. Et récemment, Alizée et Maxime de Pékin Express ont rejoint cette belle aventure.