Mamans & Célèbres : Un couple emblématique de Pékin Express au casting

A vos agendas ! Mamans & Célèbres s'apprête à faire son grand retour sur TFX. Des épisodes inédits seront diffusés à partir du 13 septembre et cette nouvelle saison sera marquée par l'arrivée d'une nouvelle maman, révélée dans Pékin Express, sur M6.

En 2018, les téléspectateurs découvraient Pékin Express : La Course infernale, la onzième édition de l'émission culte. L'occasion de faire la connaissance de Maxime et Alizée (26 et 25 ans à l'époque), un couple qui a enchanté le public avec ses disputes et son esprit de compétition. Cela leur a permis d'être sélectionnés pour participer à La Bataille des couples en 2019, puis à Pékin Express : Retour sur la route mythique l'année suivante. Si depuis, ils se sont faits discrets à la télévision, les tourtereaux vont faire leur grand retour lundi prochain.

Alizée et Maxime ont accepté d'intégrer le casting de Mamans & Célèbres afin de dévoiler leur quotidien avec leur fille Thi-Waï (10 mois). Les téléspectateurs pourront également suivre la deuxième grossesse de la belle brune. Elle est en effet enceinte d'une autre petite fille pour son plus grand bonheur, car elle souhaitait agrandir de nouveau sa famille rapidement.

Le public pourra aussi retrouver Kelly Helard, Stéphanie Clerbois, Emilie Nef Naf, Emilie Fiorelli, Martika, Jesta, Aurélie Van Daelen, Julia Paredes, Rym, Hillary, Sonia Tlev, Maeva Martinez, Camille Froment et Sarah (la compagne de Benjamin Machet). Et évènement cette saison, l'épouse de Neymar et celle de Benoît Assadi ont échangé leur vie à la suite d'un pari. Chacune ira donc chez l'autre afin de s'occuper de sa famille.