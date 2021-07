Alizée (Pékin Express) enceinte : le sexe de son 2e bébé révélé, la demande inattendue de Maxime !

Alizée et Maxime, vus dans Pékin Express en 2018 puis en 2020 sur M6, sont aux anges. Les amoureux sont devenus parents d'une adorable petite Thi-Waï en octobre 2020. Et alors que leur fillette n'était âgée que de 5 mois, la belle Alizée est tombée enceinte de leur deuxième enfant. Ce dimanche 18 juillet 2021, le couple révèle sur les réseaux sociaux le sexe de ce deuxième bébé.

La gender reveal s'est déroulée il y a quelques déjà, et Alizée et Maxime Langlais ne partagent l'information avec leurs nombreux followers. Le couple star de Pékin Express fait cette grande annonce en photos, sur Instagram. Entouré de leurs proches, les heureux parents et leur petite Thi-Waï se tiennent devant un mur décoratif, avec jolis bouquets de fleurs champêtres, où il est inscrit "baby boy" puis "baby girl". Des nuages de fumée rose envahissent le jardin : c'est une petite fille !

"C'est une fille !!! Nous allons avoir deux petites poulettes à la maison. Je vous avoue en avoir rêvé de mes deux petites filles rapprochées je suis donc la plus heureuse des mamans !!! Que des girls à la maison ahah", écrit la jeune maman, folle de joie. De son côté, Maxime Langlais partage également son bonheur sur Instagram. "Et c'est une fille !!! Pour notre plus grand bonheur Thi-Waï va bientôt avoir une petite soeur. Déjà 2 Bibiche à la casa je t'explique pas, alors 3 s'il vous plaît souhaitez moi bonne chance", lance-t-il, avec une pointe d'humour.