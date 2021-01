Alizée (Pékin Express) maman depuis 3 mois : elle veut déjà retomber enceinte

Le 15 octobre 2020 est sans aucun doute la date la plus importante dans la vie d'Alizée et Maxime. Le couple révélé au grand public grâce à leur participation à Pékin Express en 2018 et 2020 a accueilli son premier enfant ce jour là. Une petite fille prénommée Thi-Waï, dont l'adorable visage a été dévoilé quelques jours après sa naissance. Depuis, Alizée et Maxime sont sans conteste sur un petit nuage et se consacrent pleinement au bien-être de leur bébé. Certainement ainsi bien occupés, Alizée apparaît toutefois déjà bien impatiente d'entamer une nouvelle grossesse. C'est ce qu'elle a étonnement révélé mercredi 27 janvier 2021 via sa story Instagram.

"Thi-Waï a 3 mois et quelques jours et... je vous jure j'ai envie de recommencer, a-t-elle déclaré, elle-même déroutée par ses propos. J'ai envie d'avoir pleins de bébés ! Pourtant, je n'aime pas être enceinte mais je ne sais pas pourquoi j'ai envie de retomber enceinte et de donner un petit frère ou une petite soeur à Thi-Waï." Et ce ne sont pas ses débuts de maman pour le moins éprouvants qui la feront changer d'avis. "Les deux premiers mois ont été difficiles quand même. On a eu un bébé qui pleurait beaucoup, elle faisait que ça quoi, a-t-elle reconnu. Mais, j'ai envie de recommencer. C'est maso quand même." Son mari Maxime est donc prévenu !

Ce dernier ne semble toutefois pas pressé à l'idée de s'occuper d'un second bébé. Et pour cause, il a déjà bien à faire avec Thi-Waï, laquelle lui donne quelques sueurs froides. Ce mercredi, l'ex-baroudeur emblématique de M6 s'est par exemple confié sur sa crainte que sa fille soit sourde d'une oreille. Une crainte qui a poussé les jeunes parents à aller consulter. "Direction l'ORL, on va tester les oreilles de Thi-Waï, puisqu'à la naissance l'oreille droite, il y avait un petit bug...", a-t-il fait savoir sur ses réseaux sociaux. Et heureusement, quelques heures plus tard, Maxime a apporté de très bonnes nouvelles. "C'est bon, le contrôle vient d'être fait ! Les oreilles sont good ! Elle entend parfaitement, nous sommes rassurés. Ça nous faisait flipper un peu quand même", a-t-il admis. Et de révéler : "Chaque jour on lui faisait écouter de la musique d'un côté et de l'autre et on essayait de se rassurer en se disant qu'au pire elle n'entendrait que d'une oreille, c'est déjà bien, faut positiver". Les amoureux n'ont désormais plus à s'en faire !