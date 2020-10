Alizée (Pékin Express) maman : l'origine du prénom original de sa fille expliquée

Déjà un peu plus d'une semaine qu'Alizée et son mari Maxime sont devenus parents pour la première fois. Le couple révélé grâce à sa participation à Pékin Express a accueilli une petite fille le 15 octobre dernier qu'ils ont décidé de prénommer Thi-Waï. Un prénom très original qui a une symbolique toute particulière. C'est ce qu'a révélé Alizée lors d'une session questions/réponses avec ses followers sur Instagram vendredi 23 octobre 2020.

"Nous avons choisi un prénom asiatique car nous sommes amoureux de l'Asie, et puis surtout notre fille a été conçue lors de notre voyage en Thailande", a-t-elle confié. Qui plus est, Thi-Waï a une signification qui correspond tout à fait aux valeurs des parents. "Thi : poésie, Waï : le salut thaïlandais, qui est à la fois une forme de politesse et signe de respect", apprend-t-on.



Un joli prénom donc pour une adorable princesse dont le visage a été dévoilé pour la première fois il y a quelques jours au moment pour la petite famille de quitter la maternité. "C'est incroyable ! Avec bibiche on est arrivé tous les deux et là on repart à trois", avait déclaré avec beaucoup d'émotion Maxime. Pour ce qui est de la ressemblance avec ses parents, ces derniers laissent les internautes juger par eux-mêmes. Mais d'après l'ex-baroudeur de M6, Thi-Waï est un parfait mélange d'eux deux. "3,750 kg, 52 cm, des yeux bridés, une chevelure de monkey, un nez d'asiatique, les lèvres de sa maman, les pieds de son papa. Thi-Waï le fruit de notre amour est née", écrivait-il sur son compte Instagram quelques heures après sa naissance.

C'est en Bretagne que le trio va désormais pouvoir s'épanouir. Une région rejointe au printemps dernier après des années passées à vivre en banlieue parisienne, dans le quartier chic de Neuilly-sur-Seine. "Quitter Paris est définitivement la meilleure décision que l'on ait prise ! Il était enfin temps de revenir aux sources, chez nous. Retrouver nos familles, nos amis et la campagne. Une nouvelle vie nous attend et c'est que du bonheur."