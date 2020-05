Alizée (Pékin Express) enceinte : baby bump et nouvelle vie en vue

Après onze ans d'amour et un mariage, Alizée et Maxime, candidats de Pékin Express en 2018 et en 2020, vont devenir parents pour la première fois. Une nouvelle vie va donc débuter pour eux et comme ils ne font pas les choses à moitié, ils ont décidé de quitter la région parisienne.

C'est sur Instagram, mercredi 27 mai 2020, que la jolie brune a fait cette annonce. En légende d'une photo d'elle prenant la pose en robe bleue évasée, elle a écrit : "Quitter Paris est définitivement la meilleure décision que l'on ait prise ! Il était enfin temps de revenir aux sources, chez nous. Retrouver nos familles, nos amis et la campagne. Une nouvelle vie nous attend et c'est que du bonheur." Et c'est en Bretagne que le couple a décidé de tout recommencer. A croire que cette grossesse très désirée leur a donné envie d'un retour à l'essentiel. La fausse couche passée d'Alizée a peut-être aussi éveillé leur désir de se rapprocher des leurs.

Epanouie par sa grossesse, la jeune femme a ensuite publié en story une photo de son ventre qui pousse à vue d'oeil. Elle l'a immortalisé alors qu'elle était assise dans un canapé, en robe (qu'elle a relevée) et culotte. Puis, elle a fait savoir qu'elle sentait à présent son bébé lui donner des coups de pieds.

Cela va faire bientôt cinq mois qu'Alizée est enceinte de Maxime. Et comme elle l'a déjà raconté sur les réseaux sociaux, le premier trimestre n'a pas été facile : "Je suis restée alitée deux mois, je pense avoir eu tous les symptômes possibles." Pendant cette période, le couple s'était déconnecté de toutes les plateformes et certains fans ne cachaient pas leur inquiétude et leurs questionnements. Finalement, leur silence cachait une magnifique nouvelle.