Alizée (Pékin Express) enceinte : elle révèle avoir fait une fausse couche

Alizée et Maxime, participants à l'émission Pékin Express en 2018 et en 2020, ont annoncé une grande nouvelle il y a quelques jours. Ils vont devenir parents pour la première fois. Questionnée par ses followers sur Instagram, la jolie jeune femme a fait une douloureuse révélation.

Mercredi 13 mai 2020, la jolie brune s'est prêtée au jeu des questions/réponses sur Instagram. Lorsqu'un internaute lui a demandé comment elle avait annoncé sa grossesse à son mari Maxime, Alizée a répondu : "Le 14 février au matin, je l'ai réveillé avec le test de grossesse dans la main." Puis, elle a ajouté : "Cette grossesse a une saveur toute particulière, ayant fait une fausse couche avant celle-ci, l'annonce s'est faite avec beaucoup de recul." Ce n'est donc pas la première fois que la candidate de Pékin Express est tombée enceinte.

Alizée a ensuite donné des nouvelles de sa santé, a révélé comment elle vivait sa grossesse et a aussi expliqué pourquoi Maxime et elle avaient été longtemps absents des réseaux sociaux : "Mon premier trimestre a été difficile, je suis restée alitée deux mois, je pense avoir eu tous les symptômes possibles, puis avec Max, on a eu besoin de se déconnecter et ça fait un bien fou !" Pour le moment, le couple souhaite garder pour lui le sexe du bébé, mais il le dira prochainement. En tout cas, ils ont fait savoir qu'ils n'avaient pas de préférence, l'essentiel étant que leur enfant soit en bonne santé.

C'est le dimanche 10 mai 2020 sur Instagram que le couple a annoncé la grossesse d'Alizée. En légende d'une photographie de sa première échographie, elle a écrit : "Le plus beau secret que l'on garde depuis quatre mois. Aucun mot ne peut exprimer le bonheur que la vie nous offre. Cette année s'annonce pleine de changements." Le futur papa avait quant à lui partagé une vidéo où l'on pouvait entendre le coeur de son bébé.