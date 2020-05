Alizée Williot (Pékin Express) est enceinte, Maxime filme l'échographie !

Un des couples emblématiques de l'émission Pékin Express attend son premier enfant ! Alizée Williot et Maxime Langlais ont partagé cette heureuse nouvelle le dimanche 10 mai 2020 sur Instagram. En légende d'une photographie dévoilant sa première échographie, l'ancienne candidate de l'aventure écrit : "Le plus beau secret que l'on garde depuis 4 mois. Aucun mot ne peut exprimer le bonheur que la vie nous offre. Cette année s'annonce pleine de changements."

Notre vie va changer !

De son côté, l'ancien candidat de La bataille des couples 2 a annoncé la grossesse de sa femme en écrivant : "Biche me l'a annoncé le 14 février, et c'est à mon tour de vous l'annoncer ! Notre vie va changer ! Pour notre plus grand bonheur nous allons être parents. LE ou LA petite rousse avec les yeux bridés dont nous avons toujours rêvé va débarquer et il/elle est made in Chalong !", commente-t-il avant d'ajouter : "En 2008, si on m'avait dit que 11 ans plus tard, je serais marié et bientôt père de l'enfant d'Alizée jamais je ne l'aurais cru, merci la vie, merci à Biche de me donner tant." En story, le futur papa a partagé une vidéo où l'on peut entendre le coeur de son bébé.

Heureuses pour le couple, plusieurs personnalités de télévision ont félicité les futurs jeunes parents, comme l'aventurière de Koh-Lanta Jesta Hillmann ou l'animateur Christophe Beaugrand, qui a écrit sur Instagram : "Félicitations à Alizée et Maxime, mes candidats de La Bataille des Couples, qui attendent un heureux événement ! Je suis tellement content pour vous."